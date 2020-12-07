Оренбург, , 09:06 — REGNUM В Оренбургской области с предпринимателя взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу оренбурженки, получившей легкий вред здоровью, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда. Апелляционная инстанция оставила решение коллег без изменения.

В середине марта 2019 года осуществлялся ремонт кровли торгового павильона. Сильным порывом ветром один из профлистов был оторван и упал на проходящую мимо женщину. Оренбурженка получила легкий вред здоровью.

После травмы на теле женщины остались шрамы. Испытав сильный эмоциональный стресс и нравственные страдания от шрамов, она обратилась в суд. Суды встали на сторону истца. Ответчик должен компенсировать моральный ущерб, а также возместить понесенные пострадавшей оренбурженкой процессуальные издержки.