Прага, , 09:08 — REGNUM Уровень эпидемической угрозы в Чехии, из-за увеличения в стране числа выявляемых новых случаев заражения коронавирусом, может быть повышен. Об этом 7 декабря сообщил журналистам вице-премьер и глава минпромторга страны Карел Гавличек.

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«Нас отделяет лишь небольшой шаг от возвращения (с действующего третьего) к четвертому уровню эпидемической угрозы из пяти возможных», — заявил он.

Также Гавличек уточнил, что четвертый уровень эпидемической угрозы означает, что будут восстановлены ограничения, в которые входят закрытие торговых точек и предприятий по оказанию услуг населению, которые были открыты 3 декабря.

Кроме того, вице-премьер Чехии заявил об обеспокоенности тем, что многие представители бизнеса, имеющие предприятия сферы услуг, злоупотребили рекомендациями правительства страны о более строгом соблюдении мер санитарии и гигиены.

«Прошу всех выполнять установленные меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. Лишь в этом случае смогут остаться открытыми рестораны, кафе, бары и пивные», — почеркнул Гавличек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории Чехии выявлено в общей сложности свыше 546 тыс. случаев заражения коронавирусом.