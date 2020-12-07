Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM Учения государственных органов по противодействию хакерским атакам прошли в Нур-Султане. Об этом 7 декабря заявил председатель комитета по информационной безопасности министерства цифрового развития Казахстана Руслан Абдикаликов на брифинге.

Он принес извинения гражданам, которые могли столкнуться с неудобствами при работе с иностранными интернет-ресурсами. Учения проводятся для проверки готовности государственных органов по обеспечению информационной безопасности.

Абдикаликов уточнил, что во время учений отражены массированные DDos-атаки на электронное правительство, попытки взлома государственных интернет-ресурсов, а также предотвращено распространение недостоверной информации в социальных сетях.

Учения связаны с использованием сертификата безопасности, который создан по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева летом 2019 года.

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