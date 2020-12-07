Москва, , 08:57 — REGNUM Чтобы Новый год и Рождество не омрачились из-за проблем со здоровьем на фоне новой коронавирусной инфекции, а также гриппа и ОРВИ, гражданам необходимо соблюдать ряд несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей. Об этом жителям России напомнили в Роспотребнадзоре.

«Встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными. В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих», — подчёркивают специалисты.

Эксперты рекомендует воздержаться от корпоративов и провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче. Также, отмечают в Роспотребнадзоре, не стоит забывать о дистанции не менее 1,5−2 метра друг от друга и необходимости носить маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

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В организации напомнили о потенциальной опасности массовых скоплений людей даже вне помещений. Жителям России советуют максимально огранить контакты в период предпраздничных и праздничных дней, а также воздержаться от поездок за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия») заявил, что длинные новогодние выходные плохо влияют на здоровье людей и оказывают негативное влияние на экономику России.

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