Уфа, , 08:54 — REGNUM 144 новых случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом сообщила и. о министра здравоохранения республики Динара Еникеева на оперативном заседании в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

По ее словам, всего было выявлено 15 265 случаев заражения этой инфекцией. При этом 48% инфицированных находятся в возрасте от 26 до 50 лет, а 22% — это граждане в возрасте от 51 до 60 лет.

Она также отметила, что в больницах продолжают лечение 580 пациентов. При этом к аппаратам ИВЛ подключены 11 человек, в реанимации получают лечение 17 человек.

Сообщается, что всего в Башкирии справились с инфекцией 12 419 человек. Согласно данным на 6 декабря, в Башкирии было выявлено 146 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Удмуртии провели почти 668 тыс. тестов на коронавирус