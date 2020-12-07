Москва, 7 декабря 2020, 08:51 — REGNUM Жителям Нагорного Карабаха начали оказывать помощь первые медицинские бригады российских миротворцев, сообщили 7 декабря в пресс-службе Минобороны РФ.
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Отмечается, что российскими миротворцами созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в Аскеранском районе.
Уточняется, что в состав бригады вошли врачи различных специальностей, а также представители психологической службы.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 декабря, МЧС России направило в Нагорный Карабах спецборт Ил-76 со спасателями. В состав сводной группировки вошли кинологи, пиротехники и горноспасатели из центра «Лидер», связисты Рузского ЦОПУ, специалисты Ногинского спасательного центра и психологи.
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