Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве врачи телемедицинского центра провели более 820 тысяч онлайн-консультаций для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые лечатся дома, сообщается на портале мэра столицы.

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Также врачи давали рекомендации не только больным COVID-19, но и гражданам, которые принимают участие в пострегистрационном исследовании вакцины против COVID-19 «Спутник V».

Медицинские работники связываются с пациентами по видеосвязи или по телефону, оценивают их состояние пациента, дают необходимые рекомендации. Если отмечается ухудшение состояния пациента, то врач может принять решение о госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, nелемедицинский центр для сопровождения пациентов с подтверждённым коронавирусом начал работу в Рязанской области.

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