Первомайский район, Оренбургская область, , 08:44 — REGNUM В Первомайском районе Оренбургской области для детей-сирот приобрели дом, который оказался непригодным для проживания. По факту халатности возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, дом построен в поселке Володарский за счет средств регионального бюджета. На строительство потрачено около 3 млн рублей. Блокированный жилой дом состоит из трех жилых помещений. В декабре 2018 года здание приняли в эксплуатацию, а жилые помещения в нем были приобретены в муниципальную собственность, после чего предоставлены нуждающимся сиротам.

В процессе эксплуатации жилья выявлены недостатки. Выяснилось, что при строительстве подрядчик использовал более дешевые материалы и конструкции. Зафиксировано некачественное выполнение отделочных работ и нарушение нормативных требований при устройстве системы канализации, а также отсутствие утепления фасада, фундамента и периметра здания, нарушение схемы при прокладке сетей холодного водоснабжения.

По результатам проведенной строительно-технической экспертизы жилые помещения признаны непригодными для проживания. По оценкам экспертов стоимость невыполненных по проекту работ составила более 600 тыс. рублей.

В адрес главы муниципального образования дважды вносились представления. Однако недостатки устранены лишь частично.