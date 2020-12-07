Ижевск, , 08:43 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 7 декабря провели 667 985 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3209 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3181 исследование.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в республике выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован 5 декабря — 187 новых носителей SARS-CoV-2. Накануне было выявлено 186 новых заражений коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 14 829 случаев.

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