Чита, , 08:41 — REGNUM За прошедшую неделю (30 ноября — 6 декабря 2020 года) в Забайкалье отмечается снижение уровня заболеваемости COVID-19 среди возрастных категорий и в профессиональном составе населения. Как пояснила сегодня, 7 декабря, глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, в частности, меньше заболевать стали работники медицинской сферы (отмечается снижение заболеваемости среди медицинских работников на 12,9%, уровень заболеваемости в ноябре был выше октября на 43,8%).

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Вместе с тем отмечается рост числа случаев среди работников образования по сравнению с прошлой неделей на 16,9%. Это обстоятельство Светлана Лапа объясняет наличием очагов заражения в семьях.

Также зафиксирован рост заболеваемости среди работников торговли на 44,4%, уровень заболеваемости в ноябре был ниже октября на 22,4%.

За прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости среди работников промышленных предприятий на 4,5%, вместе с тем установлен рост числа случаев среди работников государственного управления на 11,6%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у восьмерых человек (+13 за выходные дни). Общее число жертв нового вируса составило уже 352 человека.

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