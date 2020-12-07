Иерусалим, , 08:55 — REGNUM Санитарные ограничения нужно ввести в Израиле, чтобы снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией. Это необходимо в период, когда государство ожидает вакцину, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

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Вакцина в пути, работа над её доставкой идёт круглосуточно. Пока препарат не получен, нужно снизить заболевамость COVID-19, которая находится «на грани третьей волны», пояснил он.

«И сейчас я без сомнений решу вернуть часть ограничений», — подчеркнул израильский лидер.

Чем раньше ограничения начнут действовать, тем скорее их можно будет отменить, добавил он. По словам Нетаньяху, заболеваемость и смертность в Израиле удалось снизить почти до минимальных значений в Европе.

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