Москва, , 08:39 — REGNUM Погода в центре и на юге Европейской территории России будет солнечной и морозной до конца недели. В регион пришёл мощный блокирующий антициклон, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погода, по его словам, будет на удивление однообразной. Антициклон, сформировавшийся в Сибири, переместился с востока на запад, что происходит редко.

«Мощный, я бы даже сказал супермощный антициклон стоит над этой территорией… В дневное время много солнца», — сказал Вильфанд РИА Новости.

Антициклон определяет погоду в центре Европейской России, а также на юге западной Сибири и на юге средней Сибири. До конца недели синоптики не ожидают осадков.

На севере европейской части температуры «очень высокие», −3…−5 градусов, там не действует антициклон. Тепло распространилось на северный Урал, Таймыр, север Красноярского края.

Однако в среду, 9 декабря, в западной Сибири и Красноярском крае температура упадёт на 20 градусов. Ударят морозы до 35−40 градусов ниже нуля. В Якутии и Магаданской области температура будет около нормы.

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