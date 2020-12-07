Ижевск, , 08:38 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 7 декабря выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован 5 декабря — 187 новых носителей SARS-CoV-2. Накануне было выявлено 186 новых заражений коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 14 829 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 127 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 11 617 человек. 244 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие летальных случаев зафиксировано не было. Днем ранее скончались два человека.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время является 2768 человек. Из их числа 2012 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 745 — в состоянии средней степени тяжести, 207 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 декабря в республике зрителям разрешили присутствовать на спортивных мероприятиях, которые проводятся в помещениях. Так, загрузка зрительного зала или трибуны не должна превышать 50%. В случае отсутствия трибун, на каждого зрители должно полагаться 4 кв метра площади.

В отношении всех участников должна проводиться бесконтактная термометрия, таким же способом будет осуществляться проверка билетов, граждане с признаками ОРВИ на мероприятия допускаться не будут.

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