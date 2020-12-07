Буэнос-Айрес, , 08:36 — REGNUM За истекшие 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 3,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 декабря сообщает минздрав страны.

По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 3278 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 463 110.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 138 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 39 770.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 294 692 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено свыше 5,2 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.