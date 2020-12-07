Владивосток, , 08:39 — REGNUM В Приморье за три дня выявлено 707 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 302 пациента, скончались 11 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки выдано 236 положительных тестов на коронавирус.

На 7 декабря COVID-19 диагностирован у 23 551 приморца, выздоровели 16 449 пациентов, не справились с болезнью 162 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае в соцсетях растиражировали видео, где пациентка нового ковидного госпиталя в Дальнегорске рассказывает, в каких условиях, а главное, в холоде находятся больные.