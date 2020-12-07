Москва, , 08:33 — REGNUM В правительство Москвы приняты на оплачиваемую стажировку 200 человек — выпускники и студенты российских вузов, заканчивающих обучение, сообщается на портале мэра столицы.

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В 2020 году было подано более 15 тысяч заявок от желающих начать карьеру в органах власти Москвы. После отбора отобраны претенденты, показавшие лучшие результаты.

Стажеры будут работать в столичном правительстве в течение шести месяцев. Первые 100 человек уже работают с 6 октября 2020 года (до 16 апреля). 100 стажеров приступят к обязанностям с 8 декабря по 18 июня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, программа стажировки в правительстве Москвы стартовала в 2011 году. За девять лет ее участниками стали более 1000 человек.

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