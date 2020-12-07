Оттава, , 08:33 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 6261 и превысило 415 тыс. Об этом 7 декабря сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 415 182.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 23 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 12 665.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (151 599 заразившихся), Онтарио (127 309) и Альберта (68 566).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 6,3 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.