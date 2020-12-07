Кемерово, , 08:29 — REGNUM Кемеровский областной тубдиспансер оштрафован на 75 тысяч за повторное невыполнение предписания инспектора по пожарному надзору. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мариинском городском суде Кузбасса.

«Более полутора лет назад в Мариинском филиале Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра государственным инспектором по пожарному надзору были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в результате чего ещё в апреле 2019 года медицинскому учреждению было выдано предписание об устранении нарушений, — уточнили в суде. — За невыполнение предписания 24 декабря 2019 года мировым судьёй Мариинского городского судебного района медицинское учреждение было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. 31 января 2020 года инспектором было вынесено повторное предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности в срок до 1 сентября 2020 года. (…) В сентябре 2020 года в результате проведения внеплановой выездной проверки было установлено, что предписание государственного пожарного инспектора снова не было выполнено».

Представитель медучреждения попросил при назначении наказания учесть тяжёлое материальное положение. Судья назначил штраф в размере 75 тысяч рублей. Он должен быть уплачен до 29 декабря 2020 года.