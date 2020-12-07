Кумамото, Япония, , 08:29 — REGNUM Военные командно-штабные учения «Ямасакура» с участием военных Японии и США начались на военной базе в городе Кумамото, расположенной на юго-западном японском острове Кюсю. Об этом 7 декабря сообщает агентство Kyodo.

Солдаты Японии и США на военных учениях Nationalguard.mil

Также уточняется, что учения будут проходить до 15 декабря и указывается, что в ходе них будет разыгрываться на компьютерах комплексное нападение условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря стало известно, что в Таджикистане завершились совместные российско-таджикистанские военные учения по уничтожению условных террористов.