Посёлок Тюльган, Оренбургская область, , 08:27 — REGNUM В Тюльганском районе Оренбургской области полиция возбудила уголовное производство по факту травмирования пятилетнего мальчика. Фигуранткой дела является мать ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, женщина оступилась в бане и опрокинула ковш с кипятком на сына. Мальчик получил серьезные ожоги.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 188 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». С женщины взята подписка о невыезде.

Стоит отметить, что еще один несчастный случай произошел в Беляевском районе. Десятилетний мальчик в бане опрокинул на себя ковш с горячей водой. С ожогами школьник госпитализирован.