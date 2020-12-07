Москва, 7 декабря 2020, 08:25 — REGNUM Поражение сосудистой системы организма оказалось наиболее распространённым среди последствий перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
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По словам врача, у пациентов с COVID-19 наблюдаются васкулиты — воспаления внутренней оболочки сосудов. При этом клетки воспаления остаются вокруг мелких сосудов даже после прекращения самого воспаления.
«И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — сказал Болибок изданию Lenta.ru.
Тенденция к повышению артериального давления — самое массовое из последствий болезни. Она связана со снижением эластичности сосудистых стенок по всему организму.
Пока нельзя сказать, добавил врач, будут ли такие последствия долговременными или кратковременными.
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