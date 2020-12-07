Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM Житель Нур-Султана расплатился с долгами по алиментам двухэтажным коттеджем стоимостью 35 млн тенге ($83,1 тыс.). Об этом сообщили в региональной палате частных судебных исполнителей столицы Казахстана.

Размер алиментов на содержание несовершеннолетних детей составлял 50% от всех видов доходов. По состоянию на 17 августа 2020 года размер долга составил 3,86 млн тенге ($9,2 тыс.).

Приставы предупредили должника, что имеют право обратить взыскание с имущества в размере долга. После переговоров мужчина согласился отдать коттедж бывшей жене.

«Взыскатель с радостью приняла имущество», — говорится в сообщении. Женщина также отказалась от дальнейшего взыскания алиментов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2020 года житель Экибастуза лишился четырехкомнатной квартиры из-за долгов по алиментам. Размер задолженности составлял 2,2 млн тенге ($5116).

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