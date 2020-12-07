Чита, , 08:15 — REGNUM Услуги скорой помощи стали более доступными для жителей Читы. Как сообщает сегодня, 7 декабря, пресс-служба краевого правительства, благодаря мерам, предпринятым губернатором, время ожидания скорой помощи сократилось до четырех часов, также уменьшился период ожидания результатов тестов.

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Помимо этого, контролируется доступность оказания медуслуг в Чите и районах Забайкалья. Вместе с тем эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой.

На 7 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 21 090 человек, причём 137 из них добавились только за последние сутки.

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