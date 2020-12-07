Пенза, , 08:28 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 78-летняя и 65-летняя женщины. Таким образом, по состоянию на 5 декабря всего погибли 258 пензенцев. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Пациентки имели несколько тяжелых сопутствующих заболеваний, которые осложняли проводимую терапию. Причина смертей в обоих случаях — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 4 декабря достиг 36,28% населения Пензенской области. В регионе под наблюдением врачей остаются 6 539 человек, сняты с коронавирусного учета 50 363 жителя. В лабораториях обследовано более 473,6 тыс. человек, проведено свыше 509 тыс. исследований.

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