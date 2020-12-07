Москва, , 08:12 — REGNUM Жители пяти регионов России больше всего в стране привержены вредным привычкам. Речь идёт о регионах Сибири и Дальнего Востока.

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Как показывают результаты исследования наибольшей приверженности вредным привычкам по итогам 2017−2019 годов, проведённого РИА Новости, это Магаданская и Сахалинская области, Республики Хакасия и Бурятия, а также Амурская область. Наиболее остро здесь стоит проблема с алкоголем, в меньшей степени — с курением.

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Не склонны к вредным привычкам жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области. Отмечается, что в республиках Северного Кавказа вредные привычки не распространены в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета местных жителей.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то обе столицы улучшили свои позиции в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек по сравнению с прошлым годом. Москва поднялась с 57 на 49 строчку, а Петербург — с 70 на 63. Для столицы России самой распространенной вредной привычкой остается курение.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в пятёрку российских регионов, лидирующих по потреблению водки в 2019 году, попали Сахалинская и Магаданская области, а также республика Коми, Чукотский автономный округ и Карелия.