Уфа, , 08:16 — REGNUM Около 750 учеников перешли на дистанционный режим обучения по заявлению их родителей в Башкирии. Об этом 7 декабря сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин в интервью ГТРК «Башкортостан».

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По его словам, после внесения соответствующих изменений в законодательство РФ в сфере образования, родители имеют право по заявлению переводить детей на дистанционную форму обучения. В Башкирии этим правом воспользовались (не касаясь 6−10 классов) около 750 родителей школьников.

При этом, по мнению Хажина, если ребенок здоров, то не нужно подменять очную форму образования дистанционной.

По его словам, дети не посещали школу семь недель (почти четыре недели они были на дистанционном обучении, еще три недели у них были каникулы). За это время фиксировалась положительная динамика по сокращению числа заражений коронавирусом. В настоящее время менее 200 учеников из полумиллиона школьников Башкирии инфицированы коронавирусом. При этом положительный тест на эту инфекцию имеют около 180 учителей.

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