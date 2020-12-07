Чита, , 08:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 7 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 21 090 человек, причём 137 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у восьмерых человек (+13 за выходные дни). Общее число жертв нового вируса составило уже 352 человека. Из общего числа пациентов моногоспиталей 118 (за выходные данные не изменились) находятся в тяжелом состоянии, 60 (+8 за выходные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 18 955 пациентов вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения (+367 пациентов за выходные дни).

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