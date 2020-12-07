Пермский район, , 08:09 — REGNUM В Пермском крае прокуратура организовала проверку по факту происшествия с заказным автобусом, который доставлял призывников на краевой сборный пункт, сообщает региональное надзорное ведомство.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям организации-перевозчика в части безопасности движения при перевозке пассажиров, а также своевременности прохождения технического предрейсового осмотра транспортных средств, используемых для перевозки людей.

Напомним, 6 декабря на трассе Оса — Юго-Камский сгорел автобус, который был задействован в перевозке призывников из Чернушинского военкомата. Пострадавших и погибших нет. Новобранцам предоставили резервный автобус для продолжения пути в пункт назначения.

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