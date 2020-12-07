Благовещенск, , 08:05 — REGNUM Санаторий «Василёк» в Амурской области возобновил свою работу после вспышки коронавируса. Учреждение вновь примет на реабилитацию пациентов, переболевших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Санаторий примет первых после вспышки пациентов с 15 декабря. Реабилитацию смогут пройти излечившиеся от COVID-19 жители региона в возрасте до 65 лет.

В течение 14 дней постояльцы санатория бесплатно получат лечебное питание, физиотерапевтические услуги, ЛФК, массаж, климатолечение целебным воздухом соснового бора.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре среди персонала санатория «Василёк», в котором проходили реабилитацию пациенты, перенёсшие COVID-19, зафиксировали вспышку коронавируса. Здравница закрылась на карантин.

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