Казань, , 08:28 — REGNUM Двое мужчин и одна женщина в Татарии скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. Таким образом, по состоянию на 7 декабря погибшими числятся 150 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Возраст погибших — 56, 70 и 80 лет. Причины смертей установлены по результатам патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 декабря общее число подтвержденных заражений коронавирусом с начала пандемии выросло до 293 876 случаев.

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