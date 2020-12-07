Копейск, Челябинская область, , 08:03 — REGNUM В Челябинской области будут судить ещё троих участников бунта в колонии Копейска, который произошёл в 2012 году. Обвинительное заключение утвердила Генеральная прокуратура России.

Им вменяют участие в массовых беспорядках. Следователи полагают, что эти граждане пытались отстранить администрацию колонии строгого режима от фактического руководства учреждением и надеялись получить возможность свободно пользоваться интернетом и средствами мобильной связи.

Теперь дело рассмотрит суд Копейска. Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки произошли 24 и 25 ноября. Ранее за них были осуждены 19 человек.