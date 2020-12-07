Барнаул, , 07:58 — REGNUM У сотрудников новой структуры — Алтайского центра управления регионом (ЦУР) — 31 декабря не будет выходным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал его руководитель Евгений Нечепуренко:

Новогодняя ёлка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Будем рады, если выходным окажется 1 января. А 31 декабря ударим по фужеру шампанского перед уходом с работы на парковке и поедем на общественном транспорте или такси (в зависимости, кто где живёт) домой. Там уже и отметим Новый год. У нас электронная площадка, много оперативной работы, с коллегами будем на связи в формате видео-конференц-связи. Без этого сейчас никуда, тем более в ЦУРе. Вся наша работа предполагает удалённый формат. Поэтому воспользуемся в этом смысле служебным положением — поздравим друг-друга через ВКС».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2020 года теперь уже бывший начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко был назначен руководителем Алтайского центра управления регионом. Новая структура станет платформой цифрового взаимодействия госорганов, организаций и жителей региона.

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В связи с тем, что на протяжении более шести лет инициатива с выходным днём 31 декабря в России так и не реализована, член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал губернаторов у себя в регионах объявить последний день года нерабочим. По его словам, в 2019 году предложение поддержали в более чем 15 территориях.

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