Барнаул, 7 декабря 2020, 07:58 — REGNUM У сотрудников новой структуры — Алтайского центра управления регионом (ЦУР) — 31 декабря не будет выходным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал его руководитель Евгений Нечепуренко:
Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2020 года теперь уже бывший начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко был назначен руководителем Алтайского центра управления регионом. Новая структура станет платформой цифрового взаимодействия госорганов, организаций и жителей региона.
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В связи с тем, что на протяжении более шести лет инициатива с выходным днём 31 декабря в России так и не реализована, член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал губернаторов у себя в регионах объявить последний день года нерабочим. По его словам, в 2019 году предложение поддержали в более чем 15 территориях.
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