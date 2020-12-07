Омск, , 07:34 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 7 декабря работает в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

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Полпред проверит, как в регионе функционирует система здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Он проведёт заседание штаба по борьбе с распространением COVID-19 и посетит ряд социальных объектов.

Добавим, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на утро 7 декабря в Омской области выявлено 24 032 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года сибирский полпред Сергей Меняйло побывал в Хакасии, где координировал работу системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. По итогам поездки Меняйло заявил, что минздрав Хакасии не справлялся со стоящими задачами.

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