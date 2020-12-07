Анадырь, , 07:37 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин посетил Чукотский район, где проверил продовольственный запас, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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Власти Чукотки удостоверились, что в населённых пунктах района есть весь перечень социально значимых продуктов, которых хватит на 8−10 месяцев.

План завоза выполнен более чем на 100% — поставлено 1475 тонн, в том числе почти одна тысяча тонн социально значимого продовольствия. Поставки продолжаются в отдалённые сёла Чукотского района.

На центральном распределительном складе села Лаврентия находится более 860 тонн продовольственных товаров.

Копин с окружной правительственной комиссией оценил работу молочного цеха, который запущен в 2012 году. Закуплено современное оборудование на 12 млн рублей. До конца года в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» предприятию возместят затраты на закупку и доставку оборудования до 90% от затраченной суммы.

Побывал роман Копин в теплицах, где местный предприниматель выращивает овощи и цветы.

В рамках двухдневного визита правительственная комиссия проинспектировала стройку жилых домов в селе Лаврентия, аптеки, готовность тепловых и электросетей к зиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в формате видеоконференции состоялась встреча министров экономики стран АТЭС. В центре обсуждения находились вопросы продовольственной безопасности.