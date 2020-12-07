Нью-Дели, , 07:28 — REGNUM Один человек скончался, ещё более 300 были госпитализированы с симптомами неизвестного заболевания в штате Андхра-Прадеш на юге Индии. Об этом 7 декабря сообщает газета The Hindu.

ЧП произошло в городе Элуру. Горожане с симптомами неизвестного заболевания стали поступать в больницы 5 декабря, к вечеру 6 декабря число пациентов возросло до 315 человек. Среди заболевших 46 детей и 70 женщин. У пациентов наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. В настоящее время состояние большинства госпитализированных оценено медиками как стабильное. Коронавирусная инфекция ни у кого из заболевших не выявлена.

Образцы воды, продуктов и анализы крови пациентов были отправлены для исследования в лабораторию судебно-медицинской экспертизы. На настоящее время возбудитель болезни не выявлен. Представители минздрава штата предполагают, что могло произойти массовое заражение из-за употребления недоброкачественных продуктов, воды, либо в результате загрязнения воздуха.

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