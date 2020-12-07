Токио, , 07:12 — REGNUM Как минимум 134 тыс. кур будут уничтожены из-за вспышки птичьего гриппа в западной японской префектуре Хиросима. Об этом 7 декабря сообщает телеканал NHK.

Первый, начиная с 2004 года случай куриного гриппа был выявлен на птицеферме в городе Михара. На предприятии от заболевания погибло 11 птиц, а прибывшие на место ЧП специалисты диагностировали у умерших кур птичий грипп.

Власти префектуры издали распоряжение принять меры для ликвидации поголовья птиц и обеспечения санитарного контроля в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении очагов птичьего гриппа на птицефермах в префектурах Кагава, Миядзаки, Нара, Фукуока, Хёго. Всего в стране из-за вспышки опасного заболевания было уничтожено более 2 млн кур.

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