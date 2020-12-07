Новосибирск, , 07:07 — REGNUM В Новосибирске Роспотребнадзор проверит качество продуктов в столовой гимназии, где семеро учеников пожаловались на отравление. Речь идёт о гимназии № 13.

«Как рассказали в региональном правительстве со ссылкой на министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, школьникам пришлось обратиться за медицинской помощью. Ранее стало известно о жалобе родителей учеников гимназии № 13 на массовое отравление детей в ее столовой», — сообщает «Российская газета».

По предварительным данным минобра, комиссия уже провела проверку, но «нарушения не были зафиксированы».