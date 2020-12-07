Пекин, , 06:59 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 7 декабря агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, 12 оказались импортированными. Они в количестве семи пришлись на Шанхай, двух — на Гуандун, и по одному — на Чжэцзян, Фуцзянь и Юньнань, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Все три новых локальных случая пришлись на Внутреннюю Монголию на севере Китая. Общее число заболевших достигло 86 634 человек за все время эпидемии в стране, из которых 81 719 человек выздоровели, 4634 человека скончались.