Тайюань , Китай, , 06:53 — REGNUM Провинция Шаньси, расположенная Лёссовом плато на севере Китая по данным на конец 2019 года, обладала площадью лесов около 3,63 млн га, что является наилучшим показателем для региона с момента образования КНР, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Покрытие лесами выросло до 23,18% в 2019 году с 18,03% в 2010 году, если верить недавно проведенному ежегодному исследованию лесов. С 2016 по 2019 годы провинция потратила около 20 млрд юаней (порядка $3 млрд) на озеленение и экологическое строительство, включая посадку плантационных лесов общей площадью 1,27 млн га.

Глава Бюро лесного хозяйства и пастбищ Шаньси Чжан Юньлун, пообещал продолжать наращивать усилия по достижению целевого показателя охвата лесами в 26% к 2025 году.

Лессовое плато в прошлом веке страдало от хронической эрозии почвы, что привело к экологическому дисбалансу. Десятки миллионов тонн грязи и песка смыло в Хуанхэ, составив большую часть ила, который дал реке ее название.