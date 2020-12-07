Абакан, , 06:38 — REGNUM За весь период пандемии в Хакасии выявлено 1069 случаев заражения коронавирусом среди детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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По состоянию на 6 декабря в республике выздоровели 73% от числа заразившихся коронавирусом. Также подтверждено 116 летальных случаев, в том числе скончались 89 человек в возрасте старше 65 лет (76,7% от числа летальных исходов).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в Хакасии выявлен 13 331 носитель коронавируса. Выздоровели 9623 человека.

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