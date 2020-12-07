Якутск, , 06:51 — REGNUM От упразднения региональных конституционных судов Якутия ничего не потеряет — в материальном плане, в плане защиты прав и свобод граждан, считает политолог Виталий Обедин.

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«Загруженность Конституционного суда Якутии очень незначительная, в год он рассматривает всего 10−12 дел. Попасть в Конституционный суд республики до недавнего времени среди юристов считалось «получить синекуру»: нагрузка минимальная, зато получаешь статус, содержание, соцпакет, хорошую зарплату и всё прочее.

При этом каких-то судьбоносных решений за нашим республиканским Конституционным судом я не припомню. Навскидку могу назвать разве что одно: о признании коренным народом Якутии только народа саха — это неоднозначное толкование вызвало массу недовольства за пределами республики, а также упреки якутских властей со стороны федеральных СМИ в ползучем национализме и насаждении этнократии. Для гармонизации межэтнических отношений это было довольно вредное решение», — цитирует политологаNews.Ykt.Ru.

Обедин уверен, что вместо упразднённого суда в Якутии создадут конституционный совет, причём именно как официальная структура — с аппаратом, зарплатами и всем прочим.

«От упразднения республика ничего не потеряет — в материальном плане, в плане защиты прав и свобод граждан. Но многие, особенно местная интеллигенция, воспримут ликвидацию Конституционного суда как символическую утрату. Ведь КС республики — это один из символов самостоятельного правового государства, каким Якутия себя презентовала в 90-е годы, принимая Декларацию о суверенитете. Сейчас Декларации уже нет, независимости тем более, Конституцию республики переписывали раз десять… поэтому мы цепляемся за «государственность». Собственный высший суд, решения которого не обжалуются, — символ государственности Якутии. Поэтому как утрата символа — это да, ощутимо, для многих», — добавил эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, Совфед одобрил закон о полномочиях судей, а также об отказе от конституционных судов в регионах.