Ростов-на-Дону, , 06:26 — REGNUM Знаменитый футболист Виктор Понедельник был и останется легендой ростовского футбола. Об этом написал сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, выражая соболезнования родным земляка.

«Виктор Владимирович был легендой не только советского футбола, его знали и на международном уровне. Знаменитый нападающий был последним из золотого состава команды-чемпионов, которые в 1960-м году выиграли Кубок Европы — первый европейский чемпионат, из представителей золотого поколения футболистов, знающих, что такое победа. <…> Я выражаю искренние соболезнования родным Виктора Владимировича. Мы будем помнить его, его талант и волю к победе», — написал градоначальник в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что Виктор Понедельник родился в Ростове-на-Доне в 1937 году. Здесь же начал свою футбольную карьеру. На родине нападающего создана и успешно работает Академия футбола его имени. В преддверии ЧМ-2018 власти обещали назвать в честь Виктора Понедельника стадион «Олимп-2», рядом с которым установлен памятник футболисту.

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