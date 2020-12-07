Ростов-на-Дону, , 06:16 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Так, в восточной части Азовского моря возможно обледенение судов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, в связи с чем до конца суток 7 декабря «по восточной половине Азовского моря возможно быстрое обледенение судов».

В течение дня 7 декабря сохранится сильный восточный ветер, который спровоцирует понижение уровня воды в Таганрогском заливе Азовского моря.