Кемерово, , 05:42 — REGNUM В Кемеровской области коллекторскую организацию оштрафовали на 70 тысяч рублей за психологическое давление на гражданку и её близких. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФССП России.

В ведомстве уточнили, что от жительницы Новокузнецка поступило обращение. Ранее она заключила кредитный договор микрозайма с микрокредитной компанией, но своевременно оплатить не смогла. Микрокредитная компания привлекла для возврата просроченной задолженности коллекторскую организацию, зарегистрированную в Ростове-на-Дону.

«Было проведено административное расследование, по результатам которого были выявлены нарушения в действиях юридического лица. Сотрудники коллекторской организации осуществляли взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, с использованием телефонных номеров, зарегистрированных за физическими лицами в разных регионах, а также оказывали психологическое давление на гражданку и её близких. Угрожали причинением вреда здоровью, используя выражения, унижающие их честь и достоинство», — уточнили в региональном управлении ФССП России.

Отмечается, что по результатам рассмотрения судом дела об административном правонарушении, юридическое лицо было признано виновным.