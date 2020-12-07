Вашингтон, , 05:37 — REGNUM Более 67 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в мире на сегодняшний день. Это следует из данных, опубликованных 7 декабря американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в мире.

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По данным на 05:00 мск в мире выявлено 67 008 357 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них скончались 1 535 100 человек, выздоровели более 43 млн человек.

На первом месте в мире по числу подтверждённых случаев заражения и по количеству летальны-х исходов находятся США. Здесь подтверждено 14 750 122 случая инфицирования SARS-CoV-2, число погибших среди пациентов с выявленным коронавирусом составило 282 236 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мире за сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения, было выявлено более 600 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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