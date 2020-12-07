Магадан, Магаданская область, , 05:01 — REGNUM Эксперты составили рейтинг регионов РФ, жители которых подвержены сильнее или менее вредным привычкам. Употребления табака и алкоголя в 2019 году больше всего отмечалось на Колыме, Сахалине, в Приамурье, Хакасии и в Бурятии.

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Меньше всего потакают вредным привычкам в южных республиках. В общем, в сравнении с 2018 годом, употребление алкоголя в стране несколько уменьшилось, пишут РИА Новости.

При составлении рейтинга эксперты учитывали шесть показателей: потребление табака, алкоголя и преступления, совершённые под действием спиртного и наркотиков, смертность от отравлений и преступления, связанные с наркотическими и психотропными веществами.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская и Магаданская области, а также республика Коми, Чукотский автономный округ и Карелия попали в пятерку российских регионов, лидирующих по потреблению водки в 2019 году.