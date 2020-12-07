Владивосток, , 03:59 — REGNUM Во Владивостоке промышленные альпинисты 6 декабря закончили очистку вант и пилонов Русского моста. Это, наконец-то, дало возможность открыть мост для проезда транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Промышленные альпинисты 6 декабря завершили очистку вант и пилонов Русского моста Primorsky.ru

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«На вас смотрела вся страна, как вы работаете ради того, чтобы открыть движение на Русский остров. 54 километра в общей сложности вы прошли, если сложить всю длину 168 вант. Вы настоящие герои, которые 16 дней с утра до вечера чистили мост. Приморье гордится вами», — сказал губернатор Олег Кожемяко альпинистам перед открытием движения по мосту.

Ребятам вручили благодарности, при этом они называют выполненную работу обычной, хотя и признают, что впечатления от неё особые.

Также Олег Кожемяко вручил благодарности первому замдиректора ФКУ ДСД «Дальний Восток» Дмитрию Бабаку, начальнику отдела дорожных сооружений этого же учреждения Сергею Марченко, руководителю подразделения «Русский мост» АО «УДЭП» Александру Шадуре, начальнику Владивостокского поисково-спасательного отрядам ДВРПСО МЧС России Антону Шакирову.

Кроме того, благодарственные письма и подарки получили сотрудники Уссурийского дорожно-эксплуатационного предприятия, обслуживающего мост.

Русский мост Primorsky.ru

К вечеру 6 декабря движение по Русскому мосту было запущено.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря альпинисты говорили, что нужно как минимум пять дней, чтоб окончательно очистить наледь с вант и пилонов моста.