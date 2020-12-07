Москва, 7 декабря 2020, 03:34 — REGNUM Россия обладает двумя фундаментальными свойствами, без которой ей не жить — это быть одетой в облачения собственной цивилизации, и вы хорошем смысле «выпендриваться», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам политолога, Россия должна всегда ставить из себя и давать миру альтернативные пути развития, говоря, что она живет и призывает жить по-другому.
Единственный способ спастись как страна для России был после отказа от СССР тут же на следующий день войти в Европу, отметил эксперт. Однако, стало однозначно понятно, что туда не берут (по крайней мере целиком), а с другой стороны, уже и непонятно куда входить, когда в Европе царит ЛГБТ, ювенальная юстиция и прочие извращения норм морали и права.