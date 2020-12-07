Москва, , 03:34 — REGNUM Россия обладает двумя фундаментальными свойствами, без которой ей не жить — это быть одетой в облачения собственной цивилизации, и вы хорошем смысле «выпендриваться», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам политолога, Россия должна всегда ставить из себя и давать миру альтернативные пути развития, говоря, что она живет и призывает жить по-другому.

«Когда она отказывается от своего «по-другому» и вываливается из собственного обрамления Империи, она вдруг становится абсолютно уязвимой. И когда она еще говорит, что я как вы и давайте мы с вами помиримся, она только провоцирует этим на нападение. Я хочу, чтобы меня услышали», — заявил Кургинян, отметив, что чем больше Россия деликатничает, тем большую ненависть вызывает.

Единственный способ спастись как страна для России был после отказа от СССР тут же на следующий день войти в Европу, отметил эксперт. Однако, стало однозначно понятно, что туда не берут (по крайней мере целиком), а с другой стороны, уже и непонятно куда входить, когда в Европе царит ЛГБТ, ювенальная юстиция и прочие извращения норм морали и права.