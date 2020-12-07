Южно-Сахалинск, , 03:21 — REGNUM На Сахалин поступила первая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции. 300 доз «Спутник V» с борта самолёта доставили в медучреждения и приступили в вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Сегодня у нас знаменательный день. Пришла первая партия вакцины. Это значит, что у пандемии появился Рубикон», — сказал губернатор области Валерий Лимаренко.

Первым вакцину получит медперсонал, работающий с коронавирусными пациентами. Затем прививки сделают остальным врачам и медсёстрам, учителям и соцработникам. После этого привиться смогут все желающие жители островного региона. На Сахалине составят списки желающих привиться добровольно.

«Вакцинация будет бесплатной и общедоступной. Любой пациент, который получает прививку, попадет в единую федеральную базу. Это нужно для учета, а также для того, чтобы отслеживать все возможные осложнения», — рассказал министр здравоохранения Сахалина Владимир Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение коронавируса в Российской Федерации может завершиться к концу 2021 года. Такой прогноз дал главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко в эфире телеканала «Россия 1».