Москва, , 03:14 — REGNUM Действия российских властей по борьбе с COVID-19 одобрили большинство граждан России. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС, со ссылкой на данные мониторингового социологического опроса НИУ ВШЭ «Социальное самочувствие россиян».

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Согласно данным опроса, 65% граждан России полностью одобряют действия властей в борьбе с коронавирусной инфекцией. Максимальная поддержка мер, предпринятых властями в борьбе с COVID-19, была получена в Москве, здесь, несмотря на введённые ограничения, действия властей одобрили 70% опрошенных.

Меньше других действия властей были поддержаны индивидуальными предпринимателями, самозанятыми и работниками малых предприятий, в данной социальной группе уровень поддержки составил 51%. При этом 48% опрошенных отметили, что их материальное положение не изменилось, улучшение произошло у 16%, ухудшение у 35% респондентов.

Всего было опрошено 6 000 человек в возрасте от 15 до 72 лет, проживающих в 173 населённых пунктах РФ. Опрос проводился в период с 11 сентября по 5 октября 2020 года методом личного интервью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал обидными результаты соцопроса о работе госслужащих.

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